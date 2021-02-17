وصول أول شحنة من لقاحات كورونا إلى قطاع غزة عبر معبر حدودى إسرائيلى

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئول على الحدود فى غزة، عن وصول أول شحنة من لقاحات كورونا إلى القطاع عبر معبر حدودي إسرائيلي.

وكان قد قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن قطاع غزة سيتسلم أول شحنة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 اليوم الأربعاء بعد موافقة إسرائيل على مرور الشحنة عبر أراضيها.

وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه مليونا فلسطيني، أكثر من 53 ألف إصابة بفيروس كورونا و538 وفاة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الشحنة ستشمل جرعات تكفي لتطعيم ألف شخص.