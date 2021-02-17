شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يكشف عن طريقة الحصول على خدماته للأجهزة التي لا تتوافق مع التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف تطبيق توكلنا ، اليوم الأربعاء ، أن هناك طريقة تتيح لأصحاب الأجهزة التي لا تتوافق مع متطلبات التطبيق الحصول على الخدمات التي يقدمها .

وأوضح “توكلنا” خلال تغريدة على حسابه بتويتر ، أنه في حال كان الجهاز يعمل بأحد الأنظمة التي لا تتوافق مع التطبيق، مثل أنظمة “IOS” التي تقل عن النسخة (10.0)، أو أنظمة “Android” دون الإصدار (6.0)، فإنه يمكن الاستفادة من خدمات توكلنا عبر تسجيل الدخول إلى موقعه الإلكتروني :هنا.

الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا أعلن في وقت سابق أنه لا يعمل على الأجهزة التي تستعمل نظام الجيلبريك والـVPN.