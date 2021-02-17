رغد صدام حسين تكشف ماذا فعل معها والدها بعد إعدام زوجها

دبي - محمود عبدالرازق - ووصفت رغد إحساسها بعد معرفتها بإعدام زوجها، وقالت: تآذيت كثيرا، أكثر مما تتصور.. طفلة عمري 25 سنة أكيد ما هكون سعيدة".

وردا على استفسار المحاور حول معاتبتها لوالدها بعد إعدام زوجها قالت: "أبدا أبدا بس زعلت".

​وتابعت أن والدها أدرك حزنها على زوجها، وأنه حاول إرضائها، وتابعت: "لكني لم أرضَ".

وفي الحوار قالت رغد إنه "لا يوجد أحد يضاهي والدها في الحب، وإن كان زوجها أو أولادها".

وأضافت: "أنا أحب الوالد بلا منازع.. بالنسبة لي لا أقارن محبتي إليه بأي شخص.. لا زوج ولا أولاد.. الوالد عندي رقم واحد بالمكانة والمحبة".

ولفتت إلى أن زوجها كان يتحلى بصفات أهمها "الشجاعة والجرأة".