شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» : إقفال طرح شهر فبراير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير 2021م تحت برنامج صكوك المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومائة وستون مليون ريال سعودي).

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال سعودي (مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال سعودي (أربعة مليار وخمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال سعودي (مليار ومائتين وثلاثون مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال سعودي (ملياران ومائة وعشرة مليون سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.