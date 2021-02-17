شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» : 8 خطوات لطلب رخصة صيد موسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، عن متطلبات وشروط وآلية التقدم بطلب للحصول على رخصة صيد موسمي. وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة تتمثل في إضافة المرفقات المطلوبة، وإرسالها ضمن الطلب، والرد على استفسارات الوزارة في حالة وجودها. كما حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية وطريقة طلب الحصول على رخصة صيد موسمي؛ وذلك باتباع تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب: 1- ادخل إلى بوابة الخدمات. 2- اختر الخدمة المطلوبة. 3- سجل الدخول إلى النظام. 4- اختر خدمة (رخص الصيادين). 5- اختر نوع الرخصة (رخصة صيد موسمية). 6- حدد النوع (جديد – تمديد – بدل فاقد – بدل تالف). 7- أرفق المتطلبات. 8- أرسل الطلب. من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أنه يمكن لكل من الأفراد وقطاع الأعمال الاستفادة من هذه الخدمة ، مبينةً أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات هي 5 أيام عمل ، وهي توفر إمكانية متابعة كافة الطلبات عن طريق رقمها، ومعرفة حالتها.

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