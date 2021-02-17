شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة مسيرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي في الأجواء اليمنية قبل دخولها المملكة. وأوضح التحالف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً اتخاذه كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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