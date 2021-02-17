شكرا لقرائتكم خبر عن «موتورولا» تطلق هاتفها الجديد «Moto E7 power».. المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت شركة موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد ”موتو إي 7 باور“ Moto E7 power، الذي سيكون أول هاتف من نوع موتو يحمل علامة باور التجارية.
وفي ديسمبر الماضي، أطلقت شركة موتورولا الأمريكية هاتفها الذكي جي 9 باور، الذي حقق نجاحا مميزا، ما جعل الشركة تفكر بإطلاق سلسلة موتورولا باور.
ووفقا لموقع ”غيسمارينا“، سيتوفر الهاتف الذكي موتو إي 7 باور على المتجر الإلكتروني فليبكارتflipkart ابتداء من يوم 19 شباط/ فبراير.
ومن جانبه كشف المتجر عن جميع مواصفات الهاتف تقريبا، باستثناء السعر الذي لم تؤكده الشركة حتى الآن.
ووفقا للتسريبات، يطلق على هاتف موتو إي 7 باور الاسم الرمزي ”مالتا لايت“ Malta Light، ومن المقرر أن يتنافس مع هواتف الفئة المتوسطة.
وسيحتوي موتو إي 7 باور على شاشة بها ثقب على شكل قطرة الماء، وبأبعاد 156 × 75.8 × 9.2 ملم، وسيبلغ وزنه 197 جراما.
كما سيتميز الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وتعتبر أقوى من النسخة العادية بـ 1000 مللي أمبير/ ساعة.
ويدعم الهاتف شاحنUSB-C، ولكن سرعة الشحن لم تُحدد بعد، ومن المتوقع أن يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.
يحتوي موتو إي 7 باور على شاشة من نوعIPS LCDقياس 6.5 بوصة وبدقة 720 × 1600 بكسل، مع نسبة طول إلى عرض تساوي 20:9، وكثافة 270 بكسل في البوصة، وتدعم خاصية اللمس المتعدد و16 مليون لون.
وتم تزويد الهاتف بمعالج ثماني النواةMediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائيRAM 2أو 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 أو 64 غيغابايت، مع إمكانية التوسع إلى 1 تيرابايت بواسطة بطاقة ذاكرة خارجية.
ويأتي موتو إي 7 باور مع 3 كاميرات خلفية، واحدة أساسية بدقة 13 ميغابيكسل مع فتحة عدسة، و2 كاميرا عمق بدقة 2 ميغا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4، فضلا عن كاميرا أمامية دقتها 8 ميغا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2.
وفي حين لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف رسميا بعد، من المتوقع أن يكون السعر الأوروبي لهذا الهاتف حوالي 150 يورو، (180 دولارا).
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