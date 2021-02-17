بعد حديثه عن كورونا و"يوم القيامة"... أمير الكويت يلتقي وزير الصحة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اطلع أمير الكويت على ما قدمه الوزير من استعراض شامل لمجلس الأمة حول تلك الجھود وعلى سیر عملیة التطعیم في البلاد.

وأضافت الوكالة أن "أمير البلاد جدد ثقته وتقدیره على ما تقوم به الحكومة من جھود بناءة لمواجھة مختلف تداعیات ھذه الجائحة".

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ووفقا لوزير الصحة الكويتي، أعرب الأمير عن "شكره لكل العاملين في الصفوف الأمامية دون استثناء، متمنيا لهم المزيد من العطاء لوطنهم".

وأشاد الأمير بجهود وزارة الصحة ممثلة بكوادرھا وأطقمھا الطبیة ووقوفھم في الصفوف الأمامیة للتصدي لھذا الوباء رغم ما یتعرضون له من مخاطر.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، قد تسبب في غضب واسع بين الكويتيين، بعد تصريحاته عن فيروس كورونا و"يوم القيامة".

حيث قال في جلسة لمجلس الأمة (البرلمان)، أمس الثلاثاء، إن "الجائحة لن تنتهي، كوفيد-19 معانا إلى يوم القيامة، كوفيد-19 خرج عن السيطرة".

ووجه بعض الكويتيين على مواقع التواصل انتقادات لاذعة للوزير بسبب هذه التصريحات.