السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها "أنصار الله" تجاه المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان له، إنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله"، ليل أمس الأربعاء، باتجاه خميس مشيط، جنوبي السعودية.

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وأضاف بيان التحالف أنه "استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، بحسب ما نشره موقع "العربية".

وأكد التحالف العربي على أن "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أول أمس الاثنين، إحباط هجوم جديد لجماعة "أنصار الله"، بطائرة مسيرة استهدف المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.