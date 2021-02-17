إيلي كوهين: إسرائيل دعت السودان لإرسال وفد سلام خلال الأسابيع المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - كان ذلك في تغريدة على "تويتر" نقلها أحد صحفيي وكالة "رويترز".
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب توقيع اتفاقيات السلام بين البلدين.
يذكر وأنه، في الـ25 من يناير/كانون الثاني، زار وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين، الخرطوم، حيث التقى عدد من كبار قادة السودان.
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وقال كوهين، في بيان عقب عودة الوفد إلى إسرائيل: "لدي ثقة في أن هذه الزيارة تضع أسسا للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".
وأوضح كوهين، أنه التقى بقادة السودان ومن بينهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومع وزير الدفاع ياسين إبراهيم، ولفت إلى أن الوفد الإسرائيلي بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكانات التعاون الاقتصادي.