شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط وافدتين حولا شقتين سكنيتين لعيادة أسنان بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة أنه تم ضبط وافدتين في شقتين سكنيتين أقاموا فيها عيادة أسنان مخالفة بمدينة الرياض. وأكدت الوزارة في تغريدة على موقع “تويتر” أنه تم إحالة جميع المرتبطين بالمخالفات إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات بحقهم. ودعت الجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على٩٣٧.

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