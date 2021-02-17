لجنة الانتخابات الفلسطينية تغلق باب تسجيل الناخبين تمهيدا للانتخابات التشريعية والرئاسية

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رام الله - سبوتنيك. وأكدت اللجنة، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن عملية تسجيل الناخبين انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي وحتى منتصف الليلة الماضية، وجرى تسجيل (421 ألف) مواطن ومواطنة، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3 بالمئة من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.809 مليون مواطن؛ وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.

وقالت اللجنة "هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيراً على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقاً للخطة المعدة سلفاً، دون أي مشاكل تذكر".

وذكرت لجنة الانتخابات أنها وبموجب المدد القانونية المعلنة مسبقاً، ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من آذار/ مارس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، منتصف الشهر الماضي، مرسوما بالدعوة لانتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22 أيار/ مايو، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز/ يوليو، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.