لجنة الانتخابات الفلسطينية تغلق باب تسجيل الناخبين تمهيدا للانتخابات التشريعية والرئاسية

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وقالت اللجنة "هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيراً على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقاً للخطة المعدة سلفاً، دون أي مشاكل تذكر".
وذكرت لجنة الانتخابات أنها وبموجب المدد القانونية المعلنة مسبقاً، ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من آذار/ مارس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، منتصف الشهر الماضي، مرسوما بالدعوة لانتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22 أيار/ مايو، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز/ يوليو، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.