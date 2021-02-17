غضب عارم في الكويت بعد تصريح وزير الصحة عن "يوم القيامة" وكورونا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وكان وزير الصحة الكويتي، قد قال في جلسة لمجلس الأمة (البرلمان)، أمس الثلاثاء، إن "الجائحة لن تنتهي، كوفيد-19 معانا إلى يوم القيامة، كوفيد-19 خرج عن السيطرة".

وأضاف "الآن أصبح التحصين هو السبيل للخروج، من لن يتحصن سيكون كوفيد-19 موجودا".

وأشار إلى أن "المجتمع ينقسم إلى جزأين، الأول يستطيع أخذ اللقاح، والثاني لا يستطيع أخذ اللقاح وهم فئة الأطفال"، لافتا أن "انتشار الوباء سيقل مع التطعيم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وتعليقا على تصريحات الوزير الكويتي، قال الأكاديمي الكويتي فيصل المناور عبر "تويتر"، إن "تصريح وزير الصحة بشأن أن الفيروس مستمر إلى يوم القيامة، هو تصريح غير مسؤول وينم عن ضعف الوعي السياسي للوزير".

وأضاف أن "تصريحه يناقض عديد من الدراسات التي تتناول سيناريوهات انتهاء الجائحة"، مشيرا إلى أن خيارات اختيار الوزراء محتكرة ولا تخضع لأي معيار. حسب تعبيره.

ووجهت له الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد، انتقادا لاذعا قائلة: إن "وزير الصحة يجب أن يجيد اختيار مفرداته".

وقال أحد المواطنين، "الأخ وزير الصحة أتوقع خانك التعبير في هذا التصريح... يفترض ما يطلع منك تصريح بهذا السلبية... المفروض تقول الفيروس موجود إلى يوم القيامة... ولكن الجائحة تنتهي متى ما توفر اللقاح كحال جميع الأمراض".

وعلق مواطن آخر بنشر صورة تقول إن "السعودية تتصدر الدول الخليجية في معدلات الشفاء من كورونا".

وأرفقها بتعليق "لأن ما عندهم وزير يلوم الشعب كله في انتشار وبقاء كورونا إلى يوم القيامة".