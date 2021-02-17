السعودية... "حساب المواطن" يكشف شرطا مهما لصرف الدعم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحساب ردا على استفسار أحد المستفيدين "هل السعودة تؤثر على حساب المواطن"، بضرورة الإفصاح عن الدخل إذا كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية.

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وأضاف حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، عبر موقع "تويتر"، أنه "إذا كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية، فلا بد من الإفصاح عن الدخل المسجل ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وستتم دراسة استحقاقك مرة أخرى؛ فإذا كنت مستحقًّا فسيتم صرف الدعم".

يشار إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 38، بلغ نحو 10.7 مليون مستفيد، وأودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.9 مليار ريال مخصص دعم يناير/ كانون الثاني للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وحساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.