شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 20 حوثيا فى كمين نصبه الجيش اليمنى شمال غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال مصدر يمني لقناة العربية الإخبارية، إن أكثر من 20 حوثيا قتلوا في كمين نصبه الجيش شمال غرب مأرب.
وتمكنت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية فى وقت سابق، من تدمير تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان له - أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.
كانت مدفعية الجيش اليمني قد استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، تأتي هذه الضربات المركزة لطيران التحالف والقصف المدفعي لقوات الجيش، على وقع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال بمديرية صرواح، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الانقلابيين.