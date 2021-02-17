سر الشعراء النبطيين

الكويت - هبة التوبجي - الشعر بشكل عام سواء نبطي ( عامي ) أو فصيح ممتع ومفيد وفيه كثير من القصائد يوجد فيها من القيم والمبادئ والأخلاق والمواعظ الدينية والحكمة وتجارب الآخرين والمواقف والنصائح العامة وكثير من الناس يود ان يصبح شاعر وكثير من الناس هوايته استماع للشعر وكثير من الناس يقرأ كثيراً عن الشعر ،، ولأهمية الشعر عند العرب ،،الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بجلالة قدره في إحدى المرات جذبه الشعر وفي ذات مرة سئل الصحابي الجليل ( الشريد بن سويد ) قال له اتحفظ شعر من اميه بن الصلت فقال الشريد نعم فأنشده بيت من قصائد اميه بن الصلت فقال الرسول هيه يعني ( زدني ) فأنشده بيت آخر فقال هيه فأنشده بيت آخر فقال هيه فأنشده حتى بلغ مائة بيت من ابيات الشاعر اميه بن الصلت والرسول سمع هذه الأبيات واستحسن واستمتع بالاستماع بسبب وجود الحكمة فيه وحينها قال الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الحديث الشريف ( ان من البيان لسحرا ) والشعراء في العصر الحالي شعراء عاميين وهذا ليس عيباً بالعكس الشعر النبطي ( العامي ) رائع وبسيط ومفهوم لدى كثير من الناس لسهولته ولكن يكمن السر في كثرة الشعراء العاميين في الساحة الأدبية والشعرية لامرين مهمين لمن أراد ان يصبح شاعر نبطي

السبب الأول: حفظ كلمات كثيرة عامية وفصحى واغلبها عامية.

السبب الثاني : استخدام السجع.

وهذان الامران يتناسبن لمن يرغب ان يصبح شاعر عامي الخالي من الموهبة لأن الموهوب يأتي الشعر معاه من بنات أفكاره ً .

كتبه: فهد الدرعان