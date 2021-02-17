شكرا لقرائتكم خبر عن هل تغير الحالة الاجتماعية لمستفيد «تابع» يؤثر على الدعم؟.. «حساب المواطن» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد “حساب المواطن” أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع إلى “متزوج ” سوف يصبح تابع “غير مؤهل” لدى رب الأسرة.

وأضاف “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد التابعين، أنه يمكن حذف التابع عن طريق ” تفاصيل الطلب – بيانات التابعين”.

جاء ذلك في رد “حساب المواطن” على استفسار على النحو التالي : اختي تزوجت هل تحذف تلقائي من حساب المواطن؟.

وأعلن برنامج حساب المواطن ، أول أمس الإثنين ، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ39 لشهر فبراير 2021.

جدير بالذكر ، أن برنامج حساب المواطن كان قد أودع قبل 5 أيام، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبين أنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.