شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب تناول جرعتي لقاح «كورونا» من نفس الشركة المصنعة؟.. الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة إنه لابد أخذ الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ من نفس الشركة المصنعة.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين لحساب “الصحة 937” إن عند تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا فإنه ينبغي أن تكون الجرعة الثانية من نفس الشركة المنتجة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.