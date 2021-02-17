شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد بشأن سحب رعدية ورياحٌ سطحية على منطقة ‏حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحًا نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.