هل هاتفك يدعم أندرويد 11 الجديد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

يتوفر نظام التشغيل أندرويد 11 الجديد منذ الخريف المنصرم، لكن معظم المستخدمين لم يتعرفوا بعد على أي الهواتف الذكية تدعم الإصدار الجديد من نظام التشغيل الجديد.



ولهذا السبب يقدم مجتمع المطورين XDA Developers عبر الرابط https://www.xda-developers.com/android-11-update-tracker/ نظرة عامة للتعريف بالشركة المصنعة والطراز المعني المدعم لنظام التشغيل الجديد، ويمكن معرفة ما إذا كان هناك بالفعل إصدار نهائي للطراز المعني (Stable Rollout) أو إصدار تجريبي (Beta).

وإذا تم تأكيد التحديث للهاتف، فسيقدم الهاتف الذكي التحديث بنفسه في مرحلة ما. ويمكن أيضا بدء البحث يدويا في الإعدادات، وعادة ما يسمى عنصر القائمة لهذا (Software Update).