العراق... "الأمن النيابية" تكشف المناطق التي يستغلها "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن عضو اللجنة النيابية، محمد حسين أبو ذر، قوله إن "لجنة الأمن والدفاع استنكرت استهداف مطار أربيل".

© flickr.com / Expert Infantry

وأضاف أبو ذر، أن "هذا الاستهداف مشابه لجميع الأعمال المماثلة التي تستهدف العراق".

وتابع "هذا الاستهداف هو عمل إرهابي يطال أي منطقة في العراق، سواء في الشمال أم الجنوب أم الوسط، أم المناطق الغربية"، داعيا الحكومة العراقية إلى "ضبط الأمن في البلد والتركيز على حالة التنسيق بين القوات الحكومية والبيشمركة".

وأوضح أن "هناك خللا دائما يستنفذ أو يدخل من خلاله بقايا "داعش" وهي مناطق الحدود الفاصلة ما بين القطعات".

وقال أبو ذر "إننا ركزنا أكثر من مرة على هذا الموضوع ونبهنا عليه"، مشددا على ضرورة "التنسيق العالي للسيطرة على هذه المناطق".

وأكد أن "قصف مطار أربيل هو محاولة لخلط الأوراق واستفزاز لكل الجهات الموجودة في البلد"، مشير إلى أن "الجهة التي استهدفت المطار وأرعبت المواطنين غير معروفة، والتحقيق بالقصف قضية تنفيذية وليست تشريعية".