وفاة نائب عراقي بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير عام صحة دهوك، افرا سياب، قوله إن "الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي آرام ناجي توفي اليوم، في أحد مستشفيات المحافظة".

© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

وأضاف أن "ذلك جاء بسبب مضاعفات بفايروس كورونا ".

وآرام ناجي بالاتي من مواليد دهوك، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1979، متزوج ولديه اثنين من الأبناء.

حصل على شهادة الدكتوراه في 2017، وانتخب عضواً في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في 2018.

وأصيب بكورونا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حينما كان في بغداد، قبل أن يعود إلى دهوك للعلاج.

يشار إلى أن الحكومة العراقية، قد أعلنت السبت الماضي، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت

#الموقف_الوبائي_اليومي_العراق لجائحة فيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء الموافق 16 شباط 2021 pic.twitter.com/s3r3qshUhU — Ministry of Health (@MOHealth_Iraq) February 16, 2021

إن إجمالي عدد الإصابات حتى أمس الثلاثاء قد بلغ 649982، في حين بلغ مجموع حالات الوفاة 13192 حالة.