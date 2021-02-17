السعودية... خطوات وشروط الحصول على دعم "سكني"

دبي - محمود عبدالرازق - أكدت منصة "سكني" أن الخدمة تستهدف المواطن أو المواطنة للتسجيل في قوائم الوزارة لطلب دعم سكني، والتحقق آليًّا من أهلية المتقدم بناءً على شروط الحصول على دعم سكني لقبول أو رفض الطلب مباشرةً عن طريق الربط الإلكتروني بالجهات الحكومية ذات العلاقة.

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وأوضحت المنصة الوطنية الموحدة، أن أهم وأبرز اشتراطات ومتطلبات الاستفادة بالخدمة، التأكد من تسجيل الدخول على بوابة سكني، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

وأشارت المنصة إلى أن المواطنين والمواطنات يمكنهم الاستفادة من خدمة طلب دعم سكني بالدخول على موقع بوابة سكني.

ونشرت المنصة آلية وطريقة طلب دعم سكني؛ وذلك باتباع وتنفيذ الخطوات التالية بالترتيب:

- سجل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني.

- أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد.

- اضغط على زر (التحقق).

- أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالحساب، ورقم الجوال ورمز التفعيل.

- بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).

- اقرأ الشروط والأحكام بعناية، واختر الموافقة، ثم اضغط على (موافق).

- أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.