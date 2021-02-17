شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من «الأمن العام» للمواطنين والمقيمين الحاصلين على «تصريح العمرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

دعا الأمن العام عموم المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على تصريح العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام من خلال تطبيق اعتمرنا إلى التقيد بالموعد المحدد.

وأكد الأمن العام على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من أجل السماح بالدخول إلى العاصمة المقدسة من خلال مراكز الضبط الأمني التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق.

جدير بالذكر ، أن القوات الخاصة لأمن الطرق كانت قد نوهت في وقت سابق بأنه لن يُسمح بمرور أي شخص قاصد للعمرة دون أن يكون معه تصريح، وسيتم التأكد منه بمطابقته مع تطبيق اعتمرنا ومع هويته، كما لن يسمح بدخول المعتمر في غير الوقت المحدد له حتى وإن كان لديه تصريح.