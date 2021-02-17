ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - أفاد موقع قناة "mtv" اللبنانية، أن جدول المحروقات لهذا الأسبوع أشار إلى ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

وأشار الموقع إلى أنه وفقا للجدول "ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 32200 ليرة بعد زيادة بلغت 1700 ليرة، وصفيحة الـ95 أوكتان إلى 31200 ليرة بعد زيادة 1600 ليرة، فيما بلغ سعر صفيحة المازوت 21400 ليرة بارتفاع 800 ليرة عن السعر القديم".

​ونقل الموقع تصريح فادي أبو شقرا، ممثل موزعي المحروقات لـ"صوت كل لبنان" كشف فيه أسباب الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة.

وأكد أبو شقرا أنه "لا علاقة لمسألة رفع الدعم في هذا الإطار إنما الارتفاع يأتي انسجاما مع ارتفاع سعر برميل النفط عالميا الذي بلغ أربعة وستين دولارا".

وبحسب البنك الدولي، يعيش 45% من سكان لبنان تحت خط الفقر، و22% تحت خط الفقر المدقع.

وفاقم انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019 والجائحة العالمية، الأزمة الاقتصادية، وقد دفع تفشي فيروس كورونا البلاد إلى فرض إغلاقات عدة منذ آذار/ مارس 2020.