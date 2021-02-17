شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وضبابيا بالبحرين ومائل للحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج العربي، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة، أما في البحرين فيسود ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(حائل، القصيم، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية،المدينة المنورة). كما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث امتار ، وحالة البحر مائج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون ضبابيا في البداية ويتحول إلى دافئ خلال النهار وغائم جزئيا خلال الليل.

الرياح جنوبية شرقية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا عند المساء.

وتحذر الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 100 بالمئة والصغرى 40 بالمئة.

ليلًا مائل للبروده و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، ونهارًا مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .