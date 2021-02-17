شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني : توقعات بهطول أمطار رعدية وتساقط الثلوج على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.
وقال الحصيني عبر حسابه بتويتر : ” متوقع من اليوم الأربعاء 1442/7/5هـ أن تبدأ الحرارة تدريجياً في الإنخفاض على مناطق مكة وحائل فالقصيم ومقدار الإنخفاض من”7″ ل”11″درجات عما سجلته أمس الثلاثاء7/4هـ”.
وأضاف : ” متوقع خلال”36″ساعة من اليوم الأربعاء7/5هـ الى الخميس1442/7/6هـ _ إن شاء الله – ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية” .
وتابع : ” متوقع اليوم- بإذن الله – أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة و القصيم وجنوبي المدينة وحائل وشمالي الرياض والشرقية
ثم تمتد الأمطار بإذن الله من الخميس 1442/7/6هـ إلى الباحة ونجران وعسير وشرق وصولاً إلى الرياض بما فيها العاصمة الرياض فالشرقية “.
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