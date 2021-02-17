شكرا لقرائتكم خبر عن مثال للأمانة .. مقيم يعيد 65 ألف ريال لمواطن بعدما حولها لحسابه بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

فوجىء مواطن بردة فعل مقيم إثيوبي بعدما أعاد له مبلغ 65 ألف ريال حولها إلى حسابه بالخطأ .

وقال المواطن غازي الدوسري من محافظة وادي الدواسر ، إنه فوجئ يوم (الإثنين) بعدم وصول مبلغ 65 ألف ريال قام بتحويله إلى أحد الأشخاص، وقام بمراجعة البنك والاتصال بصاحب الحساب الذي حول إليه المبلغ.

وأشار إلى أنه اتضح أن المبلغ حول إلى حساب مقيم من الجنسية الإثيوبية بالخطأ، والذي بدوره قام على الفور برد المبلغ، ولم يتردد في ذلك ، بحسب «عكاظ».

وتقدم المواطن بالشكر الجزيل للمقيم على أخلاقه وأمانته، وقام بتكريم المقيم الإثيوبي على مبادرته، وتسليمه مكافأة مالية.