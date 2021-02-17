مأرب.. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة من "أنصار الله" ومقتل 20 من عناصرها

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) استكملت السيطرة على مواقع منطقة ملبودة في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب، إثر معارك ضارية مع الحوثيين وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الجماعة".

© AFP 2021 / Saul Loeb

وأشارت إلى "نصب كمين محكم للحوثيين في جبهة مدغل (شمال غربي مأرب)، أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا منهم"، مؤكدة إحراق وإعطاب آليات ومعدات قتالية للحوثيين، ومقتل من عليها".

ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني، غداة إعلانه السيطرة على مواقع مهمة في منطقة الكسارة شمالي مأرب، خلال هجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثيين، بينهم قيادي ميداني بارز، وفق وزارة الدفاع اليمنية.

سبق ذلك بساعات تقدم آخر للجيش اليمني، إذ استعادت قواته مواقع من قبضة الحوثيين غربي قرية الزور في مديرية صرواح غربي مأرب، في حين تمكن مقاتلو الجماعة إثر معارك أخرى شرقي القرية ذاتها من التوغل باتجاه البلق القبلي القريب من سد مأرب على بعد 14 كم من مدينة مأرب، وفق مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".



وتشهد مناطق محافظة مأرب منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، قتالا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.