عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منتجع المطلقات.. أحدث حيل التخلص من سموم الانفصال

الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365

قررت عائلة محامية من سيدني فتح أول "منتجع للطلاق" في أستراليا لدعم النساء المنفصلات مؤخراً عن أزواجهن.



وسيقام المنتجع الذي صمم برنامج "التخلص من سموم طلاقك Detox Your Divorce" لدعم النساء اللاتي يعانين الانفصال، في الفترة من 26 إلى 27 فبراير/شباط الحالي، وستشمل التذاكر إقامة ليلة واحدة في فندق Crowne Plaza Terrigal بولاية نيو ساوث ويلز.

أسست برنامج التعافي، كاساندرا كالباكسيس، الرئيس التنفيذي لشركة محاماة الأسرة Kalpaxis Legal، لتزويد الضيوف من النساء المطلقات بفرصة التحدث مع فريق من المهنيين الرائدين حول وضعهن الفردي الحالي، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونظراً لأن الطلاق غالباً ما يسبب الإصابة بالإحباط والوحدة، فإن الخلوة التي يقدمها المنتجع، ستسمح للضيوف بالتواصل مع النساء الأخريات أيضاً اللائي يعانين الانفصال ويعشن التجربة نفسها، وكذلك المشاركة في ورش عمل تفاعلية، وتعلم كيفية إدارة التوتر والقلق في المنزل، وإعادة شحن الطاقة خلال الإقامة الليلية.

وسيكون في استقبال الضيوف لإدارة ورش العمل التفاعلية، لجنة مكونة من 11 ضيفاً خاصاً من الخبراء في جميع المجالات لتقديم أفضل النصائح الممكنة، ومنهم على سبيل المثال، خبير في العلاقات الأسرية، ومعالج بالتنويم المغناطيسي، وإخصائي تغذية، وخبير مالي، ومدرب صحي وشخصي، ومعالج بالتأمل.

كما يعد "منتج التعافي" بالإجابة عن جميع الأسئلة التي قد تطرحها النساء حول الطلاق، مع توفير الوقت أيضاً لإعادة التفكير.

كل ذلك بالإضافة إلى أن الضيوف سيتمكنون أيضاً من الحصول على جميع وسائل الراحة في الفندق وجلسات اليوجا اليومية والشاي والقهوة ووجبات الغداء والعشاء في كلا اليومين.

أما عن تكلفة الإقامة في "منتجع الطلاق"، فالتذاكر باهظة الثمن إذ تتكلف 1741.84 دولار للشخص الواحد، وستحصل المشاركات على حقيبة هدايا تحتوي على منتجات بقيمة ألف دولار، بالإضافة إلى الإقامة الليلية.