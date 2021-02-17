بلينكن والكاظمي ناقشا تحديد الجماعات المسؤولة عن هجمات أربيل ومحاسبتها

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء إن: "بلينكن والكاظمي بحثا مسؤولية بغداد في حماية الأمريكيين وعناصر التحالف، كما دعا الكاظمي إلى مواصلة العمل عن كثب مع حكومة إقليم كردستان للتصدي للمتطرفين العنيفين".

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وأشار البيان إلى أن بلينكن والكاظمي ناقشا الجهود الجارية، لتحديد الجماعات المسؤولة عن هجمات أربيل ومحاسبتها.

وقال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أمس إن 14 صاروخا أطلقت على محيط مطار أربيل، الذي تجاوره قاعدة عسكرية أمريكية، ما أدى لمقتل متعاقد أجنبي وإصابة 9 آخرين بينهم جندي أمريكي.

كان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، اليوم الأبعاء، نددوا بالهجوم الصاروخي في العراق بأشد العبارات.

وقال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في فبراير/شباط، إن 14 صاروخا أطلقت على محيط مطار أربيل الذي تجاوره قاعدة عسكرية أمريكية، ما أدى لمقتل متعاقد أجنبي وإصابة 9 آخرين بينهم جندي أمريكي.