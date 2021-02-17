شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحجم ثروات سكانها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الإمارات ودبى دول ومدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى حجم الثروات الخاصة المملوكة لسكانهما في العام الجارى، ووفقا للبيانات الواردة في "تقرير الثروات بالشرق الأوسط في 2021" الذي صدر عن مؤسسة "نيو ورلد ويلث" المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة بإجمالي ثروات خاصة مملوكة لدى سكانها بلغ 870 مليار دولار، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الأشخاص فائقي الثراء الذين يعيشون في الإمارات بلغ هذا العام 83400 شخص.

وصنفت "نيو ورلد ويلث" في سبتمبر الماضي، الإمارات في المركز الأول عربيا والسادس عالميا في استقطاب الأشخاص فائقي الثراء لعام 2020، واستقبلت في العام الماضي 1300 شخص من ذوي الثروات الفائقة، وبارتفاع في عددهم بنسبة 2% بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

ويقصد بذوي الثروات الفائقة الأشخاص الذين يمتلك الواحد منهم أصولا مالية سائلة، بخلاف البيت الذي يقطنه بصفة دائمة، تتجاوز قيمتها مليون دولار، وبلغ عدد سكان الإمارات الذين تبلغ قيمة الثروة الخاصة المملوكة لكل منهم 10 ملايين دولار فأكثر 3600 شخص، بينما بلغ عدد المليارديرات 13 مليارديرا لتتصدر بهم عربيا، فيما حلت في المركز الثاني إقليميا بعد إسرائيل التي يعيش بها 22 مليارديرا.