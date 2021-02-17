شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة جديدة لمتصفح «جوجل كروم» تتيح تسجيل الشاشة والصوت والصورة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عن وصول إضافة مفيدة لمتصفح جوجل كورم تتيح تسجيل الشاشة ومشاركتها عبر الإنترنت.
وأوضح الحمادي ميزة هذه الإضافة بقوله “إضافة مفيدة لمتصفح جوجل كروم يتيح لك تسجيل الشاشة وتسجيل صوتك وصورتك إذا أردت، ثم بعد ذلك مشاركتها مع من تريد على الإنترنت، كما يمكنك تحميلها كبرنامج على كمبيوترك.
وأضاف عبدالعزيز الحمادي أن هذه الإضافة مفيدة للشروح مثلاً، ويمكن تحميلها من من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، كما يمكن الدخول على الموقع الرسمي (اضغط هنا).
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