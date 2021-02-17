شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق سوق «الصواريخ» بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مساء أمس الثلاثاء، بإغلاق سوق الرحمانية “الصواريخ” الواقع في جنوب المحافظة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر”، أن القرار يأتي لعدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي سوق الصواريخ وإدارته.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مجموعة من الصور وثقت عملية إغلاق السوق بسبب عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.