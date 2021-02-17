شقيق الداعية المصري محمد حسان يكشف حقيقة نقله للعناية المركزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمود حسان مدير قناة "الرحمة" إن: "كل الأخبار عن تواجده في العناية المركزة غير صحيحة"، بحسب موقع "اليوم السابع".

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وأكد محمود حسان أن حالة شقيقه الصحية جيدة، وإن كان يجري حاليا فحوصات طبية بأحد مستشفيات الكلى والمسالك البولية.

وأشار حسان، إلى أن شقيقه لم ينقطع عن الظهور على شاشة القناة خلال الفترة الماضية، وأنه مستمر في تقديم حلقات تفسير القرآن الكريم.

كما أوضح مدير قناة الرحمة أن الداعية المصري يستعد لتسجيل برنامج جديد يعرض خلال شهر رمضان المبارك.

وقبل ساعات، نشرت مواقع صحفية أنباء عن تعرض الداعية السلفي محمد حسان، لوعكة صحية، ودخوله إلى العناية المركزة. كما عرضت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث محبيه على الدعاء له بالشفاء العاجل.