شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يدعو الكاظمى لمواصلة العمل مع حكومة إقليم كردستان للتصدى للمتطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي، عن استيائه من الهجمات الصاروخية المتعددة التي حدثت في أربيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، مصطفى الكاظمي إلى مواصلة العمل عن كثب مع حكومة إقليم كردستان للتصدي للمتطرفين العنيفين.

وناقش أنتونى بلينكن ومصطفى الكاظمي الجهود الجارية لتحديد الجماعات المسؤولة عن هجمات أربيل ومحاسبتها.

وفى وقت سابق أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، باعتبارها تشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن أبو الغيط أكد أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد تضامن الجامعة العربية مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها في كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعه.

من جانبه أدان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أربيل شمالي العراق، وقال وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شركائها العراقيين في دفاعهم عن سيادة بلادهم.