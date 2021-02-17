شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش يجرى أول زيارة إلى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أول زيارة إلى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وبحث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا التنفيذ الكامل لخارطة الطريق في ليبيا.

وفى وقت سابق، نقلت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام ليبى تأكيده أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش سبل تعزيز العملية السياسية ووقف النار.

وكان وصف رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي كلاوديو جراتسيانو الأوضاع في ليبيا وفي الرقعة الممتدة من وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى شرقه ​​والساحل وخليج عدن والقرن الأفريقي بأنها "تبعث على القلق".