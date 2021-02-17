«التجارة» تعلن استدعاء 796 مكيف سبليت وتكشف السبب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 796 مكيف سبليت من أنواع مختلفة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم استدعاء 470 مكيف سبليت من نوع “GENERAL TECH” و171 مكيف سبليت “AKAI” و155 مكيف سبليت “HYUNDAI”؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة. ونصحت وزارة التجارة المستهلكين بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدا.

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