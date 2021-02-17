بنشر أعلام فلسطينية.. اختراق صفحة جامعة تل أبيب على "فيسبوك".. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قراصنة أو "هاكرز" - يعتقد أنهم عرب أو فلسطينيون ـ تمكنوا من اختراق الصفحة الرسمية لكبرى الجامعات الإسرائيلية، وهي جامعة تل أبيب على "فيسبوك".

وأكدت القناة بأن القراصنة نشروا أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، وكتبوا عليها "الحرية لفلسطين".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية باللغة العبرية تغريدات مختلفة للتعليق على مدى وكيفية اختراق صفحة جامعة تل أبيب على "فيسبوك"، حيث كتب الإعلامي إيتاي بلومينتال:

انظروا، ماذا حدث الليلة على صفحة فيسبوك لجامعة تل أبيب.

فيما كتب نيفو تيربلسي "تم اختراق صفحة فيسبوك التابعة لجامعة تل أبيب، وتحميل محتوى مؤيد للفلسطينيين".