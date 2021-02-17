شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى: نمر بمرحلة بها صعوبات كبيرة لا تخفى عن الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي خلال لقائه رئيس الحكومة الليبية الجديدة، إننا نمر بمرحلة فيها صعوبات كبيرة لا تخفى على الجميع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس مجلس الرئاسي الليبى خلال لقائه رئيس الحكومة الجديدة، أن مهمة توحيد المؤسسة العسكرية من أهم التحديدات.

وتابع: المصالحة هي الأرضية التى سنقف عليها للوصول إلى الدولة المدنية.