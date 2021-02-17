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الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل ضوئية قرب السياج الحدودى مع لبنان

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاحل لها منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية قرب السياج الحدودي مع لبنان.

وقبلها قال الجيش الإسرائيلي: أجرينا مناورات على مهاجمة آلاف الأهداف بحرب محتملة على جبهة الشمال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن التمرين حاكى إطلاق حزب الله صواريخ أرض ـ جو ضد طائرات مسيرة.

وفى وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته الجوية بدأت "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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