شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل ضوئية قرب السياج الحدودى مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاحل لها منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية قرب السياج الحدودي مع لبنان.

وقبلها قال الجيش الإسرائيلي: أجرينا مناورات على مهاجمة آلاف الأهداف بحرب محتملة على جبهة الشمال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن التمرين حاكى إطلاق حزب الله صواريخ أرض ـ جو ضد طائرات مسيرة.

وفى وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته الجوية بدأت "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.