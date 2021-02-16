شكرا لقرائتكم خبر عن قصة التحور الجديد لفيروس كورونا ومدى خطورته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو أوضحت من خلاله قصة التحور الجديد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ومدى خطورته.

وأوضحت أن التحور الفيروس لكورونا بدأ في لندن ثم انتشر في أنحاء بريطانيا، كما يتسم بسرعة الانتشار، والعدوى بنسبة 70% أكثر من المعتاد.

وأوضح تقرير الإخبارية أن فيروس كورونا المستجد شهد 4 آلاف طفرة جينية، واللقاح أثبت قدرته في التعرف على جميع التحورات الجينية، كما أن جميع التحورات لم يثبت أي تغير في حدة إصابتها.