شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مؤثرة وعبرة.. توفي والده وعاد يضحك ملء شدقيه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمواطن روى فيه قصتين معبرتين، وجه من خلالهما رسالة تؤكد على أهمية الحرص على العمل الصالح قبل الممات.

وقال “قبل أيام قليلة توفي أحد أصدقائي، فذهبت إلى المقبرة لحضور جنازته، ورأيت أحد أبنائه وهو يخرج من المقبرة محمولاً على الأكتاف كمداً وحزناً على والده”.

وتساءل المواطن، هل هذا طبيعي ولا مو طبيعي؟ وقال: أكيد طبيعي، مضيفاً “في اليوم الثاني للعزاء رأيت ذات الابن الذي خرج من المقبرة وهو محمولاً على الأكتاف يضحك ملء شدقيه!! فهل هذا طبيعي ولا طبيعي؟ طبيعي… فلا حزن يدوم ولا رخاء.

وتابع المواطن “اللي مو طبيعي أن الذي في القبر كان يجهل هذه الحقيقة، ولو كان يعلمها لما أفنى ثانية واحدة من حياته في سبيل إرضاء أحد إلا الله”.

وروى هذا المواطن قصة أخرى قائلاً: “وقبل أيام كذلك كنت في زيارة أحد أصدقائي توفي أبوه قبل سنة تاركاً له ما لا يقل عن 40 مليون ريال سعودي، وطلبت منه أثناء زيارتي أن يساهم معي في مشروع خيري عن أبيه بعشرين ألف ريال سعودي، رفض وبعد محاولات مستميتة اقتنع من أجلي”.

وتابع قائلا: “فهل هذا طبيعي ولا مو طبيعي.. طبيعي؟ ولكن اللي مو طبيعي أن الذي في القبر كان يجهل هذه الحقيقة”.

وختم هذا المواطن بحكمة بليغة قال فيها: “إذا ما قدمت لنفسك في حياتك شيء فلا تنتظر من أحد أن يقدم لنفسك شيئا بعد مماتك”.