شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل، القصيم، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل شرورة 33 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 5 درجات مئوية كأقل درجة حرارة غدا.