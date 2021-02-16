شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بمنطقة مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مكة المكرمة، وذلك في “مركز لقاحات جامعة أم القرى” بالعابدية الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 4000 شخص.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه “تم البدء في التشغيل التدريجي لمركز لقاحات كورونا في جامعة أم القرى، وذلك عبر 6 مسارات بطاقة استيعابية تصل إلى 4000 شخص”.

وأشار إلى أن تشغل هذا المركز خلال الأسبوع الجاري سينحصر في الفترة المسائية، بينما سيعمل هذا المركز بدءً من الأسبوع القادم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف: “مركز لقاحات جامعة أم القرى يعتبر مركز التطعيم الرئيسي بمكة المكرمة، وسيتبعه إطلاق 5 مراكز أخرى في كلاً من مدينة الملك عبدالله الطبية، ومراكز الرعاية الأولية في الشرائع والمعابدة والعوالي وحي التخصصي”، مؤكداً أنه “على الراغبين في تلقي جرعة لقاح كورونا التسجيل في المواعيد المتاحة عبر تطبيق صحتي”.