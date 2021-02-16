شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مول شهير بالرياض لإهماله في تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة الرياض، اليوم الثلاثاء، إغلاق مول شهير في العاصمة بالتعاون مع جهات حكومية بسبب إهماله في تطبيق الإجراءات الاحترازيّة وإصراره على عدم التقيد بالتعليمات المعلنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “لإهماله في تطبيق الإجراءات الاحترازيّة وإصراره على عدم التقيد بالتعليمات.. مراقبو أمانة منطقة الرياض يُغلقون أحد المولات الشهيرة في العاصمة بالتعاون مع جهات حكوميّة”.

وأكدت أمانة منطقة الرياض أن سلامة السكّان أولوية ولا مجال للتهاون في الالتزام بالتدابير الوقائية.