السعودية… مجلس الوزراء يوافق على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس جلسة مجلس الوزراء.

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ولفتت إلى أن المجلس قرر إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اعتبارا من أبريل/ نيسان المقبل، مشيرا إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ستحل محلها بعد إلغائها.

وتابعت: "ستكون الشركة الجديدة محل الشركة التي تم إلغاؤها في أي عقود أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات أو قرارات تتعلق بالمؤسسة".

ومن القرارات التي وافق عليها المجلس أيضا، الموافقة على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك.