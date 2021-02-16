نصر الله: أي قرار تحت الفصل السابع هو دعوة للحرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نصر الله في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى "القادة الشهداء"، إن:
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وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أشار إلى أن المسؤولية اليوم عند القضاء، بعد انتهاء التحقيق لدى قيادة الجيش. مطالباً القضاء بالإعلان عما وصل إليه التحقيق.
وأوضح نصر الله في الملف الحكومي إلى أنه "لا يجوز اتهام أحد بأنه لا يريد تشكيل الحكومة، كل شخص يريد تشكيل حكومة بما يناسبه ومن مصلحة الجميع ان تتشكل، والتصريحات الأخيرة للمسؤولين أظهرت أين تكمن العقد". مشدداً على أنه "يجب عدم اليأس من إمكانية الوصول إلى حل ونحن نعتقد أن الكل يتحمل مسؤولية ويجب العمل لمعالجة هذا الأمر".
وأشار إلى أن "هناك من يريد أن يأخذ البلد إلى الانفجار الداخلي بسبب ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي"، داعياً الناس إلى أن تعبر عن رأيها لكن ضمن ضوابط أخلاقية.