نصر الله يبعث برسالة قاسية إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه نصر الله رسالة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة "الذكرى السنوية للقادة الشهداء"، أكد من خلاله أن الحزب اللبناني لا يبحث عن مواجهة ولا عن حرب ولكن إن فرضت إسرائيل الحرب سيخوضها، وذلك بحسب قناة "الميادين".

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وقال نصر الله:

إن قصفتم مدينة سنقصف مدينة وإن قصفتم قرى سنقصف المستوطنات.

وتابع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "من الصفات المشتركة للقادة الشهداء هي التمحض في المقاومة، وهم تحملوا كل الظروف الصعبة من أجل تطوير مشروع المقاومة".

وأكد أمين عام حزب الله أن "تطورات كبيرة تحصل في المنطقة والعالم بعد رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير مأسوف عليه، ووصول إدارة أمريكية جديدة، ولبنان جزء أساسي في المنطقة وهو يتأثر بكل ما يجري فيها".

وأضاف أن هناك "قلق إسرائيلي وسعودي واضح حيال الملف النووي الإيراني".