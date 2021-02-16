شكرا لقرائتكم خبر عن واس.. مجلس الوزراء السعودى يوافق على تأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وجاء نص البيان على وكالة الانباء الرسمية السعودية كالتالى :_

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئى ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفى مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التى بعثها لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وما تضمنته من التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الثنائى الاستراتيجى فى مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرق المجلس، إلى جملة من الموضوعات حول مجريات الأحداث ومستجداتها، فى المنطقة والعالم، مشددا على مضامين الرسالة التى وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ، والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابى الجبان من ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران الذى استهدف مطار أبها الدولي، وأعمالها العدائية العسكرية المقوضة للسلام فى اليمن، ووقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مؤكدا فى هذا السياق أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بالقوانين الدولية.

وأوضح معالى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، جدد دعم المملكة للجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وتأكيدها أمام منتدى فيليا لبناء الصداقة والاستقرار من البحر المتوسط إلى الخليج العربي، أهمية تكثيف المشاورات والتنسيق لصون الأمن والسلم فى الممرات البحرية الدولية، بما يضمن حرية التجارة والملاحة ويحترم مبادئ السيادة وحسن الجوار بين الدول، وإدانة أى تدخلات خارجية فى الشؤون الداخلية للدول؛ بما يهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التى استهدفت مطار أربيل الدولي، والوقوف التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات؛ لحفظ أمنها ودعم جهودها فى محاربة التنظيمات الإرهابية التى تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

وفى الشأن المحلي، استعرض مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا، ومجموعة من التقارير عن أحدث إحصاءات الفيروس بالمملكة، والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المبذولة لعودة منحنيات الإصابة إلى الاتجاهات المأمولة، مع استمرار التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطبيقها، للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وتحقيق السيطرة على الوضع الوبائي.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى فى دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء فى شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلى :

أولاً : تفويض معالى وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون فى مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً : تفويض معالى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصرى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة فى المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية فى شأن التعاون فى مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى فى المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولى للاتصالات للتعاون فى مجال الذكاء الاصطناعي.

رابعاً : الموافقة على السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة فى المملكة.

خامساً : تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطنى لنظم الموارد الحكومية).

سادساً : قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع المجلس التنفيذى لجمعية حماية المستهلك - باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

سابعاً : إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 3 ) وتاريخ 22 / 1 / 1386هـ ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 4 / 2021 م ، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ بعد إلغائها ـ فى أى عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح فى القرار.

ثامناً : الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تاسعاً : الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

عاشراً : الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتى :

ـ ترقية المهندس / خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عيبان إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ـ ترقية عبدالملك بن عبدالله بن حسن آل الشيخ إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ تعيين الدكتور / عيسى بن يحيى بن محمد البناوى عسيرى على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة جازان.

ـ ترقية على بن إبراهيم بن عبدالله الزايدى إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للإيرادات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة المحتوى المحلى والمشتريات الحكومية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.